Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,98 puan azalışla 1.397,01 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile turizm oldu.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 ve 1.370 puan seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.