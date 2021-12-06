Borsa günün ilk yarısında 1.920 puanın üzerini test etti

AA - Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.925,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 ve 6,12 puan değer kazanarak 1.916,53 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.