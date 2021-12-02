Borsa günü rekor tazeleyerek tamamladı

AA - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.882,61 puana, kapanış rekorunu da 1.880,06 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı "şahin" açıklamalarla yön arayışının sürdüğünü, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde enflasyon, yurt dışında da ABD'de açıklanacak istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, yarın piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.