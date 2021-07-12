Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,60 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 35 ila yüzde 40,50 artış aralığında yer aldı.