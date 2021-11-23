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Biden'in açıklamaları doları yükseltti
Biden’ın açıklamaları döviz kurunu yerle bir etti
Ekonomi 23.11.2021, 15:49 23.11.2021, 16:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrasında ekonomi, faiz ve döviz ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından güne hareketli başlayan TL/USD kuru, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı ikinci dönem için aday göstereceğini açıklamasının ardından rekor kırdı.
Biden’ın açıklamalarının ardından TL/USD kuru 13,5030 ile tarihi zirveyi gördü. TL/Euro kuru son bir ayın en yüksek seviyesi olan 14,9887 seviyesine çıktı.
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