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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının kazandıran ve kaybettiren sayıları

Ekonomi 23.11.2021, 17:39
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,67 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,67 245 220 25
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,15 52 38 14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,00 6 5 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,95 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 105 96 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,76 27 27 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,75 13 13 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 13 13

#BES #emeklilik fonu
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