Son Dakika
Benzine 28 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.
Ekonomi 26.10.2021, 17:03
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021