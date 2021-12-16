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BDDK kredilerin amacına aykırı kullanılmaması konusunda uyardı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.
Ekonomi 16.12.2021, 14:25
AA - BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.
Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
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