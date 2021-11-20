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BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Ekonomi 20.11.2021, 10:21
BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

#BDDK #Türk Ticaret Bankası
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