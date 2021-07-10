Bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ve Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki bir taşınmazın imar planı değişikliği onaylanırken, bir taşınmazın imar planı değişikliğinin bazı kısımlarının yeniden düzenlenmesine ve itirazların reddedilmesine karar verildi.

Mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazın imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Eskişehir'in Tepebaşı, İstanbul'un Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine yapılan itirazların bir kısmı kabul edilirken, bir kısmı için hazırlanan imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı İzmir'in Konak ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı uygun bulundu.

Öte yandan, mülkiyeti farklı kurumlara ait Antalya'nın Manavgat ve Bursa'nın Karacabey ilçelerindeki 2 taşınmaz ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Gökçeada ve merkez, İstanbul'un Beşiktaş, İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Kocaeli'nin Kandıra, Muğla'nın Ula ve Marmaris, Ordu'nun Perşembe, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerindeki taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasına karar verildi.