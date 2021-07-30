Bazı sektörlerde KDV indiriminde süre uzatıldı

Buna göre, TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül 2021'e uzatıldı.

Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi de eylül sonuna kadar uzatıldı.

Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.