Bayramda Suuçtu’ya ziyaretçi akını

Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tatil süresince fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak bayramın güzelliğini yaşadı.

Kısıtlamaların kaldırıldığı Kurban bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde Suuçtu şelalesi yaklaşık 60 bin ziyaretçi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Etrafını saran kayın ağaçları, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çeken Suuçtu Şelalesi ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edildi.

Bisiklet ve yürüyüş yolları ile Suuçtu şelalesi tabiat parkının göz kamaştıran güzelliğini keşfe çıkan yerli ziyaretçilerin yanı sıra şelale, turistlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri olurken 38 metre yüksekten akan şelale önünde özçekim yapmak için ziyaretçiler adeta birbirleri ile yarıştı.