Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 3 Aralık ile biten haftada 342 milyar 652 milyon 962 bin lira artarak 5 trilyon 489 milyar 163 milyon 84 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,41 azalışla 1 trilyon 924 milyar 36 milyon 416 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 11,24 yükselişle 3 trilyon 349 milyar 451 milyon 673 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 257 milyar 627 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 230 milyar 972 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 Aralık itibarıyla 667 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,37 artarak 721 milyar 335 milyon 901 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 3,52 artışla 644 milyar 282 milyon 501 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,79 yükselişle 288 milyar 180 milyon 813 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 267 milyar 763 milyon 241 bin lirası konut, 8 milyar 972 milyon 321 bin lirası taşıt ve 444 milyar 600 milyon 339 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Aralık ile biten haftada 232 milyar 414 milyon 563 bin lira artarak 4 trilyon 717 milyar 370 milyon 321 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,34 artış kaydetti.