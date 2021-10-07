Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 1 Ekim ile biten haftada 33 milyar 63 milyon 849 bin lira artarak 4 trilyon 223 milyar 52 milyon 295 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,33 düşüşle 1 trilyon 829 milyar 954 milyon 538 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,53 yükselişle 2 trilyon 238 milyar 286 milyon 337 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 684 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Ekim itibarıyla 774 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,31 artarak 697 milyar 857 milyon 582 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 artışla 562 milyar 397 milyon 164 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,89 yükselişle 266 milyar 177 milyon 186 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 258 milyar 711 milyon 212 bin lirası konut, 9 milyar 593 milyon 97 bin lirası taşıt ve 429 milyar 553 milyon 273 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Ekim ile biten haftada 14 milyar 850 milyon 92 bin lira artarak 3 trilyon 899 milyar 130 milyon 916 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 artış kaydetti.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 24 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 1 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 14 milyar 974 milyon lira artarak 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Ekim haftası itibarıyla 14 milyar 974 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liradan 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 1 Ekim haftası itibarıyla 17 milyar 23 milyon lira azalış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 94 milyar 536 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı, 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 2 milyar 276 milyon lira artarak 735 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 283 milyar 108 milyon lirası konut, 14 milyar 330 milyon lirası taşıt ve 438 milyar 311 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 556 milyon lira yükselerek 607 milyar 215 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artarak 187 milyar 850 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 610 milyon lirası taksitli, 111 milyar 240 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Ekim haftası itibarıyla 667 milyon lira azalarak 148 milyar 579 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 115 milyar 684 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 45 milyon lira azalarak 822 milyar 808 milyon lira oldu.