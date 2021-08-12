Bankacılık sektörünün mevduatı artı

AA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 412 milyon 117 bin lira artarak 4 trilyon 43 milyar 664 milyon 315 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 746 milyar 809 milyon 688 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 trilyon 149 milyar 530 milyon 971 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 522 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 234 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Ağustos itibarıyla 1 milyar 664 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artarak 678 milyar 234 milyon 152 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,54 artışla 558 milyar 506 milyon 500 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,06 yükselişle 244 milyar 835 milyon 161 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 273 milyon 304 bin lirası konut, 9 milyar 934 milyon 146 bin lirası taşıt ve 414 milyar 26 milyon 702 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Ağustos ile biten haftada 17 milyar 363 milyon 357 bin lira artarak 3 trilyon 769 milyar 540 milyon 68 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,60 artış gösterdi.