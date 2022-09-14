Balkanlar'a ihracat 8 ayda 14 milyar dolara dayandı

Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 artarak 13 milyar 939 milyon dolara ulaşırken, en fazla ihracat 4 milyar 173 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 8 ayında 13 milyar 939 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 828 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 28,7 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat , 4 milyar 173 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti. Romanya'yı, 3 milyar 59 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 944 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 164 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 110 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a, 665 milyon 455 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 485 milyon 883 bin dolarlık, Makedonya'ya 430 milyon 850 bin dolarlık, Kosova'ya 400 milyon 908 bin dolarlık, Hırvatistan'a 393 milyon 633 bin dolarlık, Karadağ'a 110 milyon 165 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2021'in aynı dönemine göre 10 ülkede arttı. 1 ülkede ise düşüş kaydetti.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 64 ile Karadağ'a kaydedildi.

Karadağ'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 44,5 ile Arnavutluk oldu.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'a yüzde 40, Romanya'ya yüzde 39,3, Makedonya'ya yüzde 31,6, Sırbistan'a yüzde 29,4, Hırvatistan'a yüzde 29,3, Bosna Hersek'e yüzde 23,5, Kosova'ya yüzde 20,9, Yunanistan'a yüzde 11,2 ihracat artışı kaydedildi.

Türkiye'nin Slovenya'ya dış satımı ise yüzde 0,3 azalış kaydetti.