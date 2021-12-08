Bakan Varank; Yakın zamanda Gemlik'te batarya fabrikasının temeli atılacak

(AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerin geliştirildiğini belirterek "Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi Farasis ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkelerin on yıllardır karşılaşmadıkları enflasyon artışlarına karşı çözüm üretmekte zorlandığını dile getiren Varank, "Global ekonomiye entegre olmuş Türkiye'nin bu küresel buhrandan etkilenmemesi mümkün değil. Ancak yakın tarihte maruz kaldığımız müdahaleler, gizli-açık ambargolar devletimizi de milletimizi de böyle sınamalara karşı güçlendirmiştir." dedi.

Varank, ülkenin büyüme oranlarının betonla inşaatla ve sıcak para ile elde edilmediğini vurgulayarak bunda en büyük payın sanayi sektörüne ait olduğunu kaydetti.

Türkiye'de küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni tesisin üretime başladığına dikkati çeken Varank, "21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olan 18 şehirdeki 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım." ifadesini kullandı.

- "Kayıtlı istihdam SGK verilerine göre 700 bin arttı"

Varank 12 aylık ihracatın 220 milyar doları aştığını vurgulayarak Kovid-19 salgınının başından bu yana sanayide kayıtlı istihdamın SGK verilerine göre 700 bin artarak 4 milyon 700 bine ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son sürat devam ettiğini dile getiren Varank, "Sadece elektrikli araç üretmekten çok daha fazlası olan bu projeyle otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde yerimizi aldık. Batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya devi Farasis ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak." diye konuştu.

Varank, yerli ve milli imkanlarla üretilen, sürücünün yorgunluğunu görüntü işleme teknolojisiyle tespit ederek sürüş güvenliğini sağlayan bir yüksek-teknoloji ürünü kamerayı göstererek, "Bu kamerayı TOGG kullanacak. Eğer TOGG’un fikri mülkiyet hakları bize ait olmasaydı, Türk mühendislerinin geliştirdiği bu kamerayı böyle bir araca entegre edemezdik. Global markaların peşinden koşmak zorunda kalırdık." şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'nde bir Uzakdoğu ülkesinin milli otomobil projesinin de Bilişim Vadisi’ndeki Türk mühendislere emanet edilmiş durumda olduğunun altını çizen Varank, "Türkiye artık otomotivde mühendislik ihraç eder hale gelmiştir. Bilişim Vadisi'ndeki üçüncü örneğimiz AirCar uçan araba projesi." bilgisini paylaştı.

- "Teknopark sayısını 89'a çıkardık"

Bakan Varank, AR-GE ve inovasyonun mutfağı niteliğindeki teknoparkların sayısını 5'ten 89'a çıkardıklarını bildirdi. TÜBİTAK'la kritik birçok AR-GE ve teknoloji projesine öncülük edildiğini aktaran Varank, "Hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın atışlı testlerine başladık. Seri üretime geçtiğimizde bu teknolojiye sahip 7 ülkeden biri olacağız. Savaş konseptlerini değiştiren sıvı yakıtlı Ramjet projesinde son safhaya geldik. Süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet motor prototipini 2022'de ortaya çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan sermaye yatırımlarının 1,5 milyar doları geçtiğini anlatan Varank 2023 yılı için koyulan hedefin şimdiden yakalandığını söyledi.

Varank, bu sene Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i Samsun'a taşıyacaklarını kaydetti.