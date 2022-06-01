Bakan Varank: Son 3 yılda yaklaşık 1300 firma sisteme dahil oldu

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin teknoloji üssü olan Bilişim Vadisi'nin, adeta ikinci adresleri olduğunu vurgulayan Varank, Bilişim Vadisi'ni her ay ortalama 2-3 kez ziyaret ettiklerini, ya yeni bir yüksek teknoloji projesinin açılışını yaptıklarını ya da böyle güzel etkinliklere katıldıklarını kaydetti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, en somut adımlarından biri olan Bilişim Vadisi'nin, kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydettiğine işaret eden Varank, şu anda yazılımdan tasarıma, mobiliteden blockchain teknolojilerine kadar birçok sektörden 270 Ar-Ge firmasının burada faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Varank, bu firmaların her birinin, geliştirdikleri yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisini geleceğe hazırladığını aktararak, "Peki burada neler yapılıyor derseniz? Mesela, ülkemizin doğuştan elektrikli otonom araç projesi TOGG'un mobilite ve batarya teknolojileri burada geliştiriliyor. AİRCAR firması; iki kişi taşıma kapasiteli, elektrikli ve tam otonom uçan araba projesini burada yürütüyor. PEYK firması, dijital varlık görüntüleyen güvenlik teknolojilerini burada üretiyor. DÜŞYERİ firması oyun ve dijital eğitim teknolojilerini burada tasarlıyor. Tabii bunlar ilk aklıma gelen birkaç örnek. Liste bu şekilde uzayıp gittiği için hepsine değinemiyorum ama böyle onlarca firmanın projesi şu anda Bilişim Vadisi'nde hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

Dün, 2022 yılı birinci çeyrek için büyüme rakamlarının ilan edildiğini hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Ekonomimiz bu dönemde yıllık yüzde 7,3'lük bir büyüme kaydetti. Böylece pandemi şokundan sonra yakaladığımız dengeli büyüme eğilimini bu dönemde de devam ettirdik. Alt bileşenlere baktığımızda sanayinin yüzde 7,4'lük büyümeyle ekonomimizin itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte sanayimizin milli hasıla içindeki payı yüzde 28,9 gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Yani toplam hasılamızın, üretimimizin neredeyse üçte biri sanayiden geldi. Diğer taraftan, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 10,5'lik artış da aslında ülkemizin geleceği açısından oldukça umut verici. Bu veri de bize, sanayimizin lokomotif rolünü artırarak devam ettireceğinin sinyalini veriyor. Küresel ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sanayi öncülüğünde yakaladığımız bu ivme elbette çok değerli ama takdir edersiniz ki üretimde yakaladığımız bu başarı kendiliğinden gerçekleşmiyor."