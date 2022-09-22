Bakan Varank, ABD'li iş insanlarını Türk teknoloji start-uplarına yatırım yapmaya çağırdı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) 12'nci Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

ABD'nin teknoloji devlerinden Meta'nın binasında gerçekleşen konferansa, özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren ABD'li ve Türk iş insanları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, salgın, savaşlar, enflasyon, enerji krizleri, istikrarsız arz ve değer zincirleri nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini, küresel ekonominin sorunlarını çözmek için kamu ve ticari diplomasiyi sürdürmekte ısrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Varank, söz konusu dönemde Türkiye'nin G20, OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini gerçekleştirdiğini, Orta ve Doğu Avrupa'da yatırım çeken ilk 3 ülke arasında yer aldığını dile getirdi.

Varank, "Bazı küresel şirketler şimdiden bazı operasyonlarını Türkiye'ye kaydırırken bazıları kapasitelerini artırdı. Bugün Türkiye'de iş yapan uluslararası şirketlerin sayısı, 2 bini ABD şirketi olmak üzere 76 bine ulaştı. Uluslararası yatırımcıların 500'den fazla AR-GE ve yenilik merkezi Türkiye'de bulunuyor." dedi.

Rakamların arttığını ancak potansiyelin çok altında kaldığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Tüm anlaşmazlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden, iş ortamının geliştirilmesine her fırsatta desteklerini dile getiriyor. ABD'nin dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma, Amerikan imalatını canlandırma ve geniş tabanlı büyümeyi teşvik etme konusundaki yeni politikasının hem Türk hem de Amerikan şirketleri için fırsatlar yaratabileceğine inanıyoruz."