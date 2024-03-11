Bakan Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu bildirdi

Şimşek, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu "B"den "B+"ya, görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirten Şimşek, "Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, fiyat istikrarının sağlanmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, büyümenin dengelenme sürecinin sürdüğüne, iç tüketimin ılımlı seyrettiğine ve net ihracatın güçlendiğine dikkati çekti.

Cari işlemler açığının öngörülenden hızlı daraldığına işaret eden Şimşek, açığın, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 3'ün altına düşme yolunda ilerlediğini vurguladı.

Şimşek, Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana arttığını kaydederek, "Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir." ifadesini kullandı.