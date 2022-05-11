Bakan Nebati, yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.

Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

Toplantıda, Bakan Nebati'nin, piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik denetimler konusunda bilgi vermesi, enflasyonla mücadele için sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.