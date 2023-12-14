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Bakan Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu ile 153 teknoloji girişimine yatırım yapılacağını açıkladı
Ekonomi 14.12.2023, 11:02
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya platformundan TÜBİTAK BİGG Fonu desteğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, şunları kaydetti:
"TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında, 137 milyon lira yatırım yapacak. 2012’den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı ile desteklenerek kurulan girişimlerin sayısı 2 bin 293. Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, fikir aşamasındaki girişimlere yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım yapılacak.
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