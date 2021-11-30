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Bakan Elvan'dan büyüme değerlendirmesi

Bakan Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ekonomi 30.11.2021, 13:17 30.11.2021, 13:19
Bakan Elvan'dan büyüme değerlendirmesi

Bakan Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Dış talebin büyümedeki etkisine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."

#Türkiye İstatistik Kurumu #lütfi elvan
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