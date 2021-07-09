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Bakan Elvan'dan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüşme...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
Ekonomi 09.07.2021, 14:07 09.07.2021, 14:31
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:
"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."
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