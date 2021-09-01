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Bakan Elvan: "Büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi" dedi.

Ekonomi 01.09.2021, 11:50 01.09.2021, 12:00
Bakan Elvan: "Büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını twitter hesabı üzerinde değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, " İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" ifadelerini kullandı.

#Bakan Elvan #TÜİK #ikinci çeyrek #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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