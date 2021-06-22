Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı açıldı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “En büyük pazarımız AB’nin ithal ettiği her dört motorlu araçtan birisini Türk otomotiv sektörü üretti ve bu araçların değeri de yaklaşık 15 milyar euro. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve buna bağlı olarak oluşturulan eylem planları, sektörümüzün geleceğini belirleyecek. Otomotiv endüstrimizin ihracatta ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı erken önlemler alması çok önemli. Pandemide yaşanan yarı iletken çip krizi gibi sorunlar, yüksek teknolojiye yatırımların önemini ortaya koyuyor” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk ve tek üç boyutlu dijital fuarının üçüncüsü Auto Expo Türkiye-Avrupa, webinar programı ile açıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda düzenlediği ve Türkiye'den 54 firmanın 3D ürünlerinin sergileyeceği Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı, 21-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda otomotiv firmasının katıldığı fuar, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı webinar programı ile açıldı.

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “İlkini geçen yıl 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlediğimiz fuara, 55 otomotiv firması ve 110 ülkeden 1.168 ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ikinci fuarımıza ise 58 firma ile katılmıştık. Avrupa fuarına katılan 54 Türk firması ise 3D ürünlerini sergileyecekler. Fuar programı dahilinde otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katılım sağladığı webinarlar, tanıtım etkinlikleri ve canlı sohbetler ile üreticilerimize yeni ihracat pazarlarının kapısının açılmasını ve mevcut ilişkilerin güçlenmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Çelik: “Avrupa yüzde 77’lik pay ile en büyük pazarımız”

Türkiye ihracatının son 15 yıldır kesintisiz lider sektörü olan otomotivin, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini hızla telafi ettiğine dikkat çeken Baran Çelik, “Bu yıl da hedefimizi salgın öncesi performansa göre belirledik ve tekrar 30 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak istiyoruz. Yılın ilk beş ayında sektörümüzün gösterdiği ihracat performansı, bize bu hedefe ulaşma konusunda ümit veriyor. Bu hızlı toparlanma endüstrimizin üretim ve ihracat gücünün kanıtı niteliğinde” dedi. Türkiye ve AB otomotiv sektörleri arasındaki iş birliğini rakamlarla değerlendiren Baran Çelik, “İki milyon adet üretim kapasitesine sahip endüstrimiz, Avrupa’daki önemli motorlu araç üreticilerinden biri ve 2020 yılında 1 milyon 300 bin adet üretimle Avrupa’da 4. ve dünyada da 14.sırada yer alıyor. 2020 yılında 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa ülkeleri, toplam endüstri ihracatından aldığı yüzde 77 pay ile en önemli pazarımız olmayı sürdürdü. AB açısından bakıldığında ise yüzde 25 payla sektörde AB’nin en fazla motorlu araç ithalatı yaptığı ülke konumundayız. 2019 yılında AB, ithal ettiği toplam 4 milyon 165 bin motorlu aracın 1 milyon adedini Türkiye’den aldı. Bir başka ifadeyle AB’nin ithal ettiği 4 motorlu araçtan birisi ülkemizde üretildi. Bu araçların ithalat değeri de yaklaşık 15 milyar Euro oldu. AB ve Türkiye, otomotiv sektöründe uzun yıllardır üst düzey iş birliği içerisinde ve bu işbirliği bu tarz etkinlikler ile gelişmeye devam ediyor. Bu iş birliğinin ve ticari ilişkilerin gelecekte de devam edebilmesi için sektörümüzün geçirdiği dönüşümü ve bu dönüşüme Avrupa ülkelerinin getirdikleri çözümü iyi tahlil etmemiz oldukça önemli” dedi.

Çelik: “İhracatta ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı erken önlem gerekli”

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve buna bağlı olarak oluşturulan eylem planlarının Türk otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Baran Çelik, şunları söyledi: “AB 2050 yılında iklim nötr hedefini gerçekleştirmek için Avrupa İklim Yasası müzakerelerinde anlaşma sağladı. Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için ekonominin tüm sektörlerinin harekete geçmesi bekleniyor. Otomotiv endüstrimizin de ihracatta ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı erken önlemler alması önem arz ediyor. Ülkemizin Avrupa pazarına yakınlığı büyük bir avantaj, ancak bu pazarı dinamik bir şekilde takip etmeliyiz. Avrupalı tüketicilerin talepleri değişiyor. Elektrikli araçlar, otonom araçlar, çevreye duyarlı teknolojilere yönelik talep giderek artıyor. Bu nedenle, yatırımlarımızı bu alanlarda yönlendirmek önem taşıyor. Ayrıca pandemi sürecinde yaşanan tedarik sorunları ve hala etkisini devam ettiren yarı iletken çip krizi gibi sorunlar, yüksek teknolojiye yatırımların önemini ortaya koyuyor. Bu etkinliğin değişen talebi anlamak, endüstrimizin güçlü yanlarını anlatmak ve Avrupa ülkeleri ile üst düzey ilişkimizi güçlendirmek açısından faydalı olacağını umuyorum.”

Gülle: “Otomotivin performansı bizleri cesaretlendiriyor”

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de iş dünyası olarak bu döneme çok çabuk adapte olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bu dönemde yapılan sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri gibi programların neticeleri özellikle orta ve uzun vadede olumlu anlamda ortaya çıkacaktır. Bu dijital seferberliğini başarılarıyla neticelenmesine imkan sağlayacaktır. İhracatçılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, 1 yılı geçen bu süreçte edindiğimiz tecrübeler, ihracatımızı artırma adına dijital ortamları daha etkin bir şekilde bundan sonra da kullanmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart 2020’den bu yana küresel ticarette görülen daralmadan hepimiz etkilenmiştik. Ancak nisan ve mayıs aylarından sonra yavaş yavaş dünya ticaretinde toparlanmayla birlikte, hazirandan itibaren de ihracatımızda bir büyüme görmüştük. Otomotiv sektörü de buna en çok katkı veren sektörlerden biri. Otomotiv sektörü lojistik, hammadde ve ara mal gibi tedarik sorunları yaşamasına ve ana pazarların pandemi kısıtlamalarını henüz kaldırmamış olmasına rağmen aylık ortalama 2,4 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor. Bu performans da bizleri bu yıl hedeflenen 30 milyar dolar ve üzeri için oldukça cesaretlendiriyor.”