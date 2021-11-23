banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurum Vakıf Katılım Bankası oldu

Ekonomi 23.11.2021, 17:52 23.11.2021, 17:57
Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 670 bin lira, en yüksek ise 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,2 artışla 730 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 186 bin 659,16 lira, işlem miktarı ise 880,37 kilogram oldu.

#altın
Yorumlar (0)
banner14
10
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?