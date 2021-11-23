Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 670 bin lira, en yüksek ise 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,2 artışla 730 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 186 bin 659,16 lira, işlem miktarı ise 880,37 kilogram oldu.