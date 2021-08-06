Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 497,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.800 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi altının ons fiyatında satıcılı seyrin hakim olduğunu kaydederek, raporun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin tutumunda değişikliğe neden olabileceği için varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.