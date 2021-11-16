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Altından yeni rekor! Çeyrek altın 1000 lirayı gördü

Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın da 1000 lirayı görerek rekor kırdı.

Ekonomi 16.11.2021, 14:09 16.11.2021, 14:19
Altından yeni rekor! Çeyrek altın 1000 lirayı gördü

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 14.13 itibarıyla  616,81 liradan işlem görüyor. 

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor. 

#Altı #altın #gram #Çeyrek altın
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