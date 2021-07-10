Altına dayalı borsa yatırım fonları ikinci çeyrekte geriledi

Dünya Altın Konseyinin (WGC) altınla ilgili bu yılın ikinci çeyreği ve haziran ayındaki gelişmeleri derlediği raporda, küresel altına dayalı borsa yatırım fonlarına akışların 2,9 tonluk hafif girişlerle haziran ayında çoğunlukla yatay seyrettiği belirtildi.

Kuzey Amerika ve Asya fonlarına girişlerin, Avrupa fonlarından çıkışlarla dengelendiği ifade edilen raporda, pozitif akışların haziran ayının ikinci yarısında genel olarak şahin bir ABD Merkez Bankası (Fed) görünümünün ardından önemli altın fiyatı zayıflığına rağmen geldiği kaydedildi.

Rapora göre, altın fiyatları ikinci çeyreğin çoğu boyunca toparlanırken, Kuzey Amerika ve Avrupa fonlarının liderliğinde, dönem boyunca toplam 43,8 ton ekleyen altına dayalı borsa yatırım fonlarına akış izlendi.

Raporda, Avrupa'da, Alman fonlarının 1,5 milyar dolar kazanan Xtrackers IE Physical Gold liderliğindeki tüm Avrupa girişlerinin neredeyse yarısını temsil ettiği ve Fransa'daki Amundi Physical Gold ETC'nin, Fransa merkezli fonların çeyrek boyunca yüzde 20 büyümesine yardımcı olmak için 583 milyon dolar eklediği kaydedildi.

Haziran ayındaki girişlerin mayıs ayındaki ağır kayıpları telafi etmeye yeterli olmaması nedeniyle Asya'daki fonlardan bu çeyrekte 92 milyon dolar seviyesinde küçük çıkışlar oldu.

Raporda, çeyreğin başlarında yükselen altın fiyatları nedeniyle artan risk iştahı ve kar elde etmenin, Asya'da bir miktar zayıflığa yol açtığı, ancak bunun, yatırımcıların enflasyonist baskılar yoğunlaştıkça altına stratejik olarak uzun süre maruz kalmasıyla birlikte, dönemin sonuna doğru eğilimi tersine çevirdiği kaydedildi.

Altın fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 6'dan fazla düştü

Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında yüzde 6'dan fazla düştüğü ifade edilen raporda, bunun sebeplerinin ilk çeyrekte uygulanan daha yüksek faiz oranları, artan enflasyon beklentilerine ilişkin endişeler ve enflasyon sürprizleri, fiyat momentumu ve konumlandırma olduğu aktarıldı.

İlk çeyrek çıkışları esas olarak ABD'deki büyük fonların öncülüğünde Kuzey Amerika'dan gelirken, aynı zamanda Asya'dan gelen güçlü girişler bu kayıpları yeterince telafi edemedi. Kuzey Amerika ve Avrupa fonlarına girişler, altın fiyatlarının toparlanmasıyla ikinci çeyrekte toparlanmanın büyük kısmını sağladı.

Mevcut makroekonomik ortam ve anekdot niteliğindeki kanıtların, bu yıl altın yatırımı için yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini gösterdiği ifade edilen raporda, küresel ekonomik toparlanmanın tüketici talebini desteklemesinin beklendiği ancak yeni Kovid-19 varyantlarının yayılmasının Hindistan gibi kilit pazarlarda zayıflık yaratabileceği aktarıldı.

Bu yıl şu ana kadar merkez bankası talebinin güçlü olduğu kaydedilen raporda, "Yıllık anketimiz, altının döviz rezervlerinde değerli bir riskten korunma aracı olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor." denildi.

Kuzey Amerika fon girişleri, Avrupa fon çıkışlarıyla dengelendi

Kuzey Amerika'daki fon girişleri, Avrupa fon çıkışlarıyla dengelendi. Küresel altına dayalı borsa yatırım fonları, ikinci çeyrek girişleri ağır birinci çeyrek kayıplarını dengelemek için yeterli olmadığı için 6,8 milyar dolarlık çıkış gördü

Büyük ABD fonları, altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte net küresel akışları olumlu ve olumsuz yönde yönlendirmeye devam ederken, düşük maliyetli fonlar istikrarlı bir hızla büyümeye devam ediyor.

185 tonluk birleşik varlıkları olan düşük maliyetli altına dayalı borsa yatırım fonları, toplam küresel altına dayalı borsa yatırım fonları pazarının yüzde 5'ini temsil ediyor. Asya altın ETF'leri, 2021'de yüzde 13'ün üzerinde artış sağlayarak, yüzdesel olarak küresel büyümeye öncülük etti.