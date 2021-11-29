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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 727,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.812,00 lira oldu

Ekonomi 29.11.2021, 14:04
Altın fiyatları

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 721,00 721,20 726,80 727,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.751,00 4.772,00 4.791,00 4.812,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 657,50 661,50 663,00 667,00
Lira(Tam) Ziynet 4.643,00 4.663,00 4.682,00 4.702,00
Yarım Ziynet 2.322,00 2.332,00 2.341,00 2.351,00
Çeyrek Ziynet 1.161,00 1.166,00 1.171,00 1.176,00

#altın #külçe altın #İstanbul #Cumhuriyet Altını
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