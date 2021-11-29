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Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 727,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.812,00 lira oldu
Ekonomi 29.11.2021, 14:04
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|721,00
|721,20
|726,80
|727,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.751,00
|4.772,00
|4.791,00
|4.812,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|657,50
|661,50
|663,00
|667,00
|Lira(Tam) Ziynet
|4.643,00
|4.663,00
|4.682,00
|4.702,00
|Yarım Ziynet
|2.322,00
|2.332,00
|2.341,00
|2.351,00
|Çeyrek Ziynet
|1.161,00
|1.166,00
|1.171,00
|1.176,00
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kapalı
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