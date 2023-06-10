Almanya'ya ihracatta mayıs rekoru

TİM verilerine göre, Türkiye, 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 7,4 oldu.

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti.

Almanya'yı, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD, 977 milyon 729 bin dolarla Birleşik Krallık, 896 milyon 942 bin dolarla İtalya, 877 milyon 144 bin dolarla İspanya izledi.