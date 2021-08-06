Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kg2,472,57Kg2,262,34AyçiçeğiKg4,905,00Soya fasulyesiKg5,806,00(Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg21,4021,50



