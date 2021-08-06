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Adana Ticaret Borsası
- Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü
Ekonomi 06.08.2021, 16:18
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,472,57MısırKg2,262,34AyçiçeğiKg4,905,00Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg21,4021,50
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