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Adana Ticaret Borsası

- Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Ekonomi 06.08.2021, 16:18
Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,472,57MısırKg2,262,34AyçiçeğiKg4,905,00Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg21,4021,50


#Adana Ticaret Borsası #ayçiçeği #buğday #Mısır #pamuk #Soya Fasulyesi
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