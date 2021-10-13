ABD’de beklentileri aşan enflasyon, doları uçurdu

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0.3 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e çıktı. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 5.3 gelmesi yönündeydi.

Bu gelişmeler neticesinde güne 9,0373 ile başlayan Amerikan Dolar kuru saat 16:10 itibariyle yüzde 0,54 artarak 9,0839 lira seviyesine yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantı tutanaklarının yatırımcı algısının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.