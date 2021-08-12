ABD'nin ham petrol stokları azaldı

AA - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 438 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 50 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 227 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 36 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 396 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 759 bin varil artarak 2 milyon 663 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 31 Temmuz - 6 Ağustos haftasında 124 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 695 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.