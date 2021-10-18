AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ülkelerinin Kovid-19 aşı ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşılar konusunda önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten von der leyen, "AB, şimdiye kadar dünyanın geriye kalanına 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin aralarında, Japonya, Türkiye, İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Brezilya'nın da bulunduğu 150'nin üzerinde ülkeye aşı ihraç ettiğini anlattı.

AB'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 87 milyon doz aşı sağladığını anlatan von der Leyen, AB'nin aşı üretim kapasitesini adil biçimde paylaştığını ifade etti.

Von der Leyen, AB'de yetişkin nüfusun yüzde 75'inin tam olarak aşılandığına dikkati çekerek, gelecek yıl küresel aşılama oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Salgının aşılması için bütün dünyanın aşılanması gerektiğini anlatan von der Leyen, yoksul ülkelere en az 500 milyon doz aşı bağışlayacaklarını ifade etti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.