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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Ekonomi 20.08.2021, 11:37 20.08.2021, 11:38
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

AA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #624 mülki idare #Resmi Gazete
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