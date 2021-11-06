6 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515)
YÖNETMELİKLER
–– 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 9882 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Kasım 2021
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Ekim 2021
Ekim 2021