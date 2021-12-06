Son Dakika
6 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 06.12.2021, 07:46
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
4
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021