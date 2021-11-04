4 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedikköy Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi 4. Ünite Gelişim Alanı İşi Kapsamında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4733)

–– Konya İli, Taşkent İlçesi, Balcılar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Söz Konusu İlçenin İhtiyacı Olan Toplu Konutların Yapımı Amacıyla Taşkent Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4734)

–– Konya İli, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4735)

–– Bitlis İli, Merkez İlçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba Mahalleleri Sınırları İçerisinde Dere Yatağı Üzerinde Bulunan ve Büyük Kısmı İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İnşa Edilmiş Olan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Ekli Listede Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Birlikte, Oluşabilecek Herhangi Bir Taşkın, Sel ve Benzeri Afetler Durumunda Telafisi Güç Kayıplarının Yaşanmaması Amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4736)

–– Trabzon İli, Akçaabat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hafriyat Dolgu ve Rehabilitasyon Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4737)

–– 7/10/2021 Tarihli ve 4618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Paris Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 10/11/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4738)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/11/2021 Tarihli ve 742 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 Tarihli ve 10518 ve 10519 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2017/27678 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri