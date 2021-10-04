Son Dakika
Ticaret Bakanı Muş: İhracatta Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık
4 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 04.10.2021, 08:07
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız