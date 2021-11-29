29 Kasım döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 12,4860 liradan, avro 14,1550 liradan haftaya başlad
Ekonomi 29.11.2021, 09:25
Serbest piyasada 12,4840 liradan alınan dolar 12,4860 liradan satılıyor. 14,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,1550 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 14,0650 lira olmuştu.
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