26 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bursa Teknik Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçin Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/140 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/141 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/142 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/143 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/144 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/146 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/149 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/152 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/153 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/154 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/155 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/156 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/157 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/158 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/159 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/160 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/163 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/164 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/165 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2019/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/166 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/167 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/168 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/169 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/170 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/171 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/172 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/173 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/174 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/175 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/176 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/177 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2020/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/178 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri