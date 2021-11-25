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25 Kasım döviz kurları
İstanbul ve Ankara döviz kuru açıklandı
Ekonomi 25.11.2021, 09:51
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|12,1810
|12,1820
|Avro
|13,6550
|13,6560
|Sterlin
|16,2250
|16,2750
|ANKARA
|ABD Doları
|12,1520
|12,2120
|Avro
|13,6160
|13,6860
|Sterlin
|16,1750
|16,3750
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