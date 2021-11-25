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25 Kasım döviz kurları

İstanbul ve Ankara döviz kuru açıklandı

Ekonomi 25.11.2021, 09:51
25 Kasım döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 12,1810 12,1820
Avro 13,6550 13,6560
Sterlin 16,2250 16,2750
ANKARA
ABD Doları 12,1520 12,2120
Avro 13,6160 13,6860
Sterlin 16,1750 16,3750

#döviz #döviz kuru #İstanbul #Ankara
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