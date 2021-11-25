25 Kasım döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 12,1810 12,1820 Avro 13,6550 13,6560 Sterlin 16,2250 16,2750 ANKARA ABD Doları 12,1520 12,2120 Avro 13,6160 13,6860 Sterlin 16,1750 16,3750