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23 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Ekonomi 23.10.2021, 08:53
23 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10502 ve 10505 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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