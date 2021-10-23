23 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10502 ve 10505 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2021
Ekim 2021
Ekim 2021