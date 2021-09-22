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22 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 22.09.2021, 08:44
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2016/10657 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/42944 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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