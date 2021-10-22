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22 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 22.10.2021, 09:40 22.10.2021, 09:42
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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