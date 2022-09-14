2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2023-2025) hazırlandı ve programda ekonomi ile maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlandı.