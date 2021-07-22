2021’in ilk yarısı için küresel sonuçlar açıklandı

Renault markası, Avrupa’da 532.161 araç (%+13,2) satarak %7 pazar payına ulaştı. Bu performans, elektrikli E-TECH ve elektrik destekli binek otomobil satışlarındaki büyümeye dayanıyor (%149 artışla 91.869 araç). Ayrıca, üç aylık satış sürecinde yaklaşık 20.000 siparişle Arkana, C segmentine başarılı bir dönüş sağladı. %42,3 büyüyen hafif ticari araç pazarında Renault, pazar payını 0,4 puan artırarak %14,4’e yükseltti.

Renault markası Avrupa dışındaki önemli pazarlarda da başarılı lansmanlar sayesinde tekrar büyüme kaydetti: Hindistan’da Kiger (%86,6 artış), Rusya’da Duster (%36 artış) ve Brezilya dahil olmak üzere Latin Amerika’da (%15,9 artış)

Dacia satışları %24,5 artış gösterirken LADA Rusya’da %23 pazar payı elde etti

Dacia markası, Avrupa’da en çok satan perakende model olan yeni Sandero’nun da katkısıyla 262.814 araç (+%24,5) sattı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Dacia Spring, şimdiden verilen 15.000’in üzerinde siparişle iyi bir başlangıç yaptı. İlk teslimatların bu sonbaharda yapılması planlanıyor. Dacia tüm ürün gamını yenilemeye devam ediyor. 2020’nin sonunda Yeni Sandero ve Logan’ın ardından Haziran 2021’de yeni Duster tanıtıldı. Marka, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarında aile kullanımına yönelik çok amaçlı, 7 koltuklu yeni bir model daha tanıtacak.

LADA markası, Rusya’da 200.219 araç (+51%) sattı ve son on yılın en iyi sonucu olan %23’lük pazar payı ile ilk sıradaki konumunu güçlendirdi. Dört LADA modeli, Rusya satışlarında ilk 10 sırada yer alıyor: Granta ilk sırada (72.787 araç), Vesta ikinci sırada (57.031 araç), yeni Travel modeli dahil NIVA ve Mart ayında satışa sunulan yeni Largus.