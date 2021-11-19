19 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4813)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543)
YÖNETMELİKLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 02/09/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2021 Tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
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Ekim 2021